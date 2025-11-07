ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на Пентагона: US войските ще останат разположени в Румъния

Пийт Хегсет СНИМКА: Ройтерс

Американските войски ще останат разположени в Румъния, но ще има някои промени в начина, по който САЩ извършват ротацията на войниците. Това заяви шефът на Пентагона Пийт Хегсет пред репортери в петък.

Около 85 000 американски войници са разположени в Европа, 20 000 от които са дошли като подкрепление след мащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., според американското министерство на отбраната.

В края на октомври Букурещ обяви, че САЩ ще намалят военното си присъствие на източния фланг на Европа, пише Нова тв. 

„Преразмеряването на американските сили е резултат от новите приоритети на президентската администрация, обявени през февруари", подчерта румънското министерство на отбраната в съобщение.

"Това решение взема предвид и факта, че НАТО засили присъствието и дейността си на източния фланг", добавиха от ведомството тогава.

