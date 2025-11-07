ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата ни с право да продаде "Лукойл", но падна...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21673481 www.24chasa.bg

Ново заседание на историческата комисия между България и РСМ, пак нищо

Маринела Величкова, БТА

1972
Скопие СНИМКА: Pixabay

Вчера и днес в Скопие се състоя петата за тази година среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония.

Срещата е преминала по "познатия от предишните няколко срещи начин”. "На фона на декларативната нагласа на колегите от Република Северна Македония за резултатна работа на комисията, бяха потвърдени разминаванията в разбирането за нейния характер", съобщиха от българския състав на комисията.

На днешното заседание е подписан протокол за проведена преди повече от година среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония. За преодоляване на сериозното изоставане и за осигуряване на време за същинска работа на комисията българската страна е предложила провеждане на допълнителна онлайн среща в началото на декември.

Представените нови учебници по история за пето, шесто и седмо отделение в Северна Македония ще бъдат обсъдени на следващата среща, която ще се проведе на 11 и 12 декември в София.

Скопие СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?