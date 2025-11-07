ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от Газа

Израел СНИМКА: Pixabay

Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно от последните шест тела на заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" и техните съюзници в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Ковчегът с тленните останки бе предаден в ивицата Газа на служители на израелската армия и израелското вътрешно разузнаване Шин Бет. Той ще бъде транспортиран на територията на Израел и ще бъде откаран в Националния институт по съдебна медицина за идентифициране, се добавя в изявлението, цитирано от БТА. 

Израел СНИМКА: Pixabay

