Почина Лий Тамахори - режисьорът на филма за Бонд „Не умирай днес“

Лий Тамахори, новозеландският режисьор на филмите "Някога бяхме воини" и "Не умирай днес", е починал на 75 години, съобщи "Гардиън".

Новината бе съобщена от семейството му. Тамахори е страдал от паркинсон.

„Неговото наследство живее чрез семейството му, неговия внук, във всеки режисьор, когото е вдъхновил, във всяка граница, която е преодолял, и във всяка история, която е разказал с гениалното си око и честното си сърце. Лий защитаваше таланта на маорите както на екрана, така и извън него... Загубихме огромен творчески дух", споделят още близките му.

Тамахори е роден в Уелингтън през 1950 г. и има маорски и британски корени. Пробива във филмовата индустрия през 70-те и 80-те години.

Тамахори дебютира като режисьор с филма „Някога бяхме воини" – сурова драма за бруталността на живота на едно маорско семейство, което се бори за оцеляване в Окланд. При излизането си през 1994 г. филмът става най-касовият филм в Нова Зеландия и постига международен успех. В резултат на това Тамахори е нает да режисира историческия филм „Водопадите Мълхоланд" с участието на Ник Нолти и Чаз Палминтери, който получава умерени отзиви и касов успех.

Част от другите филми, по които е работил са "На ръба" с Антъни Хопкинс, както и "Завръщането на паяка" с Морган Фрийман в главната роля.

След това той се заема с най-известната си работа – филма за Бонд „Не умирай днес", който стана известен с невидимата кола и оранжевите бикини на Хали Бери. Той се оказва и последният филм на Пиърс Броснан в ролята на 007, преди ролята да бъде поета от Даниел Крейг.