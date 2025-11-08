Израел отхвърли турската заповед за арест на Нетаняху по обвинения в геноцид

Израел снощи отхвърли заповедта за арест, издадена от истанбулската Главна прокуратура срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и други министри, за "геноцид" по време на войната в ивицата Газа, и нарече това "рекламен трик" на турския президент Реджеп Ердоган, предаде Франс прес.

"С презрение Израел категорично отхвърля последния рекламен трик на тиранина Ердоган", написа израелският външен министър Гидеон Саар в публикация на английски език в социалната мрежа "Екс". "В Турция на Ердоган съдебната система от отдавна е инструмент за заглушаване на политически съперници и задържане на журналисти, съдии и кметове", добави той в препратка по-специално към кмета на Истанбул Екрем Имамоглу – политически съперник на турския президент, който беше арестуван през март и е изправен пред множество съдебни процеси, пише БТА.