Самолетна повреда обърка пътуване на германския външен министър до Колумбия

Наложи се министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул спешно да промени организацията на пътуването си за Колумбия за среща между представители на ЕС и на страни от Латинска Америка заради повреда на предвидения за тази негова визита правителствен самолет, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение от снощи на германското външно министерство.

Самолетът "Еърбъс А350" (Airbus A350) на германските военновъздушни сили, с който Вадефул трябваше да излети от Хамбург, не е на негово разположение заради техническа повреда, обяви ведомството му.

Министърът реши да ползва пътнически полет до Колумбия, като се прекачи до Санта Марта, на северния, карибски бряг на страната. Там ще се състои срещата на Общността на латиноамериканските и карибските държави (СЕЛАК).

Вадефул планираше утре да пътува от Колумбия за Боливия, където да разговаря с представители на новото правителство.

Във вторник и сряда германският първи дипломат по програма трябва да е в Канада за срещата на министрите на външните работи от страните от Г-7 (групата на водещите световни икономики).

Германските правителствени самолети попаднаха в центъра на вниманието в последните години с техническите си повреди, отбелязва ДПА, припомняйки, че заради самолетни проблеми предшественичката на Вадефул - Аналена Бербок, трябваше принудително да престои в Абу Даби, като впоследствие пътуването ѝ до Австралия и Нова Зеландия бе отменено. Визитата ѝ в тези две страни все пак се осъществи по-късно, пише БТА.