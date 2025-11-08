Двама души бяха ранени в руския град Саратов след нападение с дрон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души бяха ранени, след като украински дрон порази жилищна сграда в руския град Саратов, обяви днес губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Промишленият град на река Волга, който се намира на 625 километра от границата с Украйна, е подложен на периодичен обстрел с дронове от страна на украинските сили от руската инвазия през февруари 2022 г.

Министерството на отбраната на Русия обяви в новата си сводка днес, че украинските дронове, свалени от противовъздушната му отбрана от снощи досега, вече са 83, допълни Ройтерс.