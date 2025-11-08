ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям удар по "Левски" преди вечното дерби с ЦСКА

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21674566 www.24chasa.bg

Двама души бяха ранени в руския град Саратов след нападение с дрон

1012
Пожарникари край изгорели автомобили след атака на руски дрон в Киев. СНИМКА: РОЙТЕРС

Двама души бяха ранени, след като украински дрон порази жилищна сграда в руския град Саратов, обяви днес губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Промишленият град на река Волга, който се намира на 625 километра от границата с Украйна, е подложен на периодичен обстрел с дронове от страна на украинските сили от руската инвазия през февруари 2022 г.

Министерството на отбраната на Русия обяви в новата си сводка днес, че украинските дронове, свалени от противовъздушната му отбрана от снощи досега, вече са 83, допълни Ройтерс.

Пожарникари край изгорели автомобили след атака на руски дрон в Киев. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?