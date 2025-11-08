КМГ: Нова документална поредица разказва за възстановяването на китайския суверенитет над Тайван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 5 ноември Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет проведе пресконференция, на която говорителката ѝ Джан Хън коментира излъчената наскоро 6-серийна документална поредица „Възстановяването на националната територия – памет за 80-ата годишнина от връщането на Тайван".

Тя посочи, че много зрители от двете страни на Тайванския проток са изразили мнение, че поредицата е изключително точна, представяща ясно историческите факти. Това, по думите ѝ, „не само защитава историческата истина за връщането на Тайван, но също така коригира и опровергава възгледите, свързани с исканията за независимост на острова".

Говорителката изрази увереност, че след като зрителите изгледат филма, те ще помнят историческата истина и ще се ангажират още по-силно в борбата срещу сепаратизма и външната намеса, подкрепяйки обединението на Китай.

Филмът е съвместна продукция на Службата по въпросите на Тайван при ЦК на ККП, Общокитайската федерация на тайванските сънародници и Китайската медийна група.