Иракли Кобахидзе: Грузия подкрепя недвусмислено глобалните инициативи на Китай

Китай играе важна роля в днешния свят и това е неразривно свързано с „мъдрото ръководство на председателя Си Дзинпин", заяви в интервю за Китайската медийна група грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

„Различните инициативи, предложени от Си Дзинпин и китайското правителство, получават подкрепата на голям брой страни. Тези инициативи се основават на важни ценности и принципи, които са от решаващо значение в настоящата епоха", посочи той.

„Грузия е заявила недвусмислено подкрепата си за инициативите за глобално развитие, глобална сигурност и глобална цивилизация, и е напълно съгласна с идеите на инициативата за глобално управление. Ние ценим високо предложенията, направени от Си Дзинпин и китайското правителство", посочи Кобахидзе.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

