Десен бек на "Локо" (Пд) бе извикан в националния ...

КМГ: Си Дзинпин призова за всестранно задълбочаване на реформите и отварянето на провинция Гуандун

Снимка: Китайска медийна група

Гуандун е пионер, новатор и експериментална зона за реформите и отварянето на Китай, посочи при работното си посещението в провинцията на 7 и 8 ноември председателят Си Дзинпин.

Той подчерта необходимостта от изпълнение на решенията на неотдавнашния Четвърти пленум на ЦК на ККП и научното планиране на цели, задачи и мерки за следващите пет години.

Според него, важно е да се стимулира висококачественото развитие чрез всестранно задълбочаване на реформите и отварянето, да продължи подкрепата за изграждането на икономическата зона в Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао и да се напредва в строго вътрешнопартийно управление. Всичко това ще помогне за реализирането на нови успехи в модернизацията на страната, каза още Си Дзинпин.

По време на визитата си той бе придружаван от члена на Политбюро на ЦК на ККП и партиен секретар на Гуандун Хуан Кунмин и губернаторът на провинцията Мън Фанли.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

