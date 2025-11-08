КМГ: Европейската комисия стартира антидъмпингово разследване срещу вноса на китайски гуми за леки автомобили и автобуси

Европейската комисия (ЕК) започна в четвъртък антидъмпингово разследване срещу вноса гуми за леки автомобили, лекотоварни камиони и автобуси от Китай, с мотива, че китайските производители се възползват от държавни субсидии.

Правното уведомление на официалния сайт на ЕС посочва, че разследването е започнато по искане на Коалицията срещу несправедливия внос на гуми (Coalition Against Unfair Tyre Imports), в която участват производители от различни европейски страни, и в него се твърди, че обемът и цените на внесените продукти са оказали „негативно въздействие" върху местната индустрия.

Комисията е задължена да завърши разследването не по-късно от 13 месеца и може да наложи временни мерки в рамките на девет месеца, съгласно уведомлението.

Това е поредното подобно разследване на Брюксел срещу внасяни от Китай автомобилни гуми след обявеното през месец. Съгласно данни на китайското Министерство на търговията, от началото на тази година ЕС е започнал 7 антидъмпингови и антисубсидийни разследвания срещу Пекин, което представлява почти 40% от общия брой на разследванията, свързани с чужди държави, и които засягат износ от Китай за около 3,5 милиарда долара.

ЕС е издал предварителни или окончателни решения по 28 случая и има в сила 95 търговски ограничителни мерки срещу Китай, засягащи износ за около 39,3 милиарда долара.