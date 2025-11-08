КМГ: Китай премахна експортните ограничения за САЩ

Китай обяви в петък серия от корекции на търговските мерки, свързани с преустановяване на експортните ограничения върху редкоземни метали, свръхтвърди материали и други стратегически ресурси, както и възстановяване на вноса на американска соя и дървесина.

Тези нови мерки са резултат от договореностите между двете страни от последните им търговски преговори в Куала Лумпур миналия месец. Те включват преустановяване до 10 ноември 2026 г. на изпълнението на Обявления № 55, 56, 57 и 58 от 2025 г. на Министерството на търговията и Главната митническа администрация, както и на обявления № 61 и 62 на министерството, отнасящи се до налагането на експортни ограничения върху определени продукти, свързани със свърхтвърди материали, оборудване за добив и рафитиране на редкоземни метали, както и литиеви батерии и синтетични графитни анодни материали.

Прекратяването на тези мерки включва и контрола върху редкоземните метали и технологии, свързани с тях, които също бяха обявени на 9 октомври.

Същия ден, Главната митническа администрация обяви премахване на забраната за внос на американска дървесина и възстановяване на правото за износ на соя за три американски компании, като мерките ще влязат в сила от 10 ноември.

На 4 октомври правителството на САЩ обяви едногодишно намаляване – до 10 ноември 2026 г., на митото, налагано върху вноса на китайски стоки във връзка с фентанила, от 20% на 10%.

От своя страна, на 5 октомври китайското правителство съобщи, че също преустановява за една година, считано от 10 ноември, допълнителното мито от 24% върху определени вносни стоки от САЩ.

В коментар по темата, на 30 октомври говорител на Министерството на търговията заяви, че „икономическите и търговски консултации между Китай и САЩ, проведени в Куала Лумпур, доведоха до положителни резултати, които напълно демонстрират, че когато двете страни се придържат към принципите на равенство, взаимно уважение и реципрочност, те могат да намерят начини за разрешаване на проблемите чрез диалог и сътрудничество".

„Резултатите от консултациите са плод на трудни усилия, а Китай очаква да работи със САЩ за тяхното ефективно изпълнение, тъй като това ще осигури повече надеждност и стабилност в търговското сътрудничество между двете страни, както и в глобалната икономика", добави говорителят.