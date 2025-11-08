КМГ: В Тайпе се проведе конференция по случай 10-ата годишнина от историческата среща между Си Дзинпин и тайванския лидер Ма Индзиу

В петък в Тайпе се проведе конференция по случай 10-ата годишнина от сингапурската среща на 7 ноември 2015 г. Си Дзинпин и тогавашният тайвански лидер Ма Индзиу – първата подобна между високопоставени представители на двата бряга на Тайванския проток след 1949 г.

На нея новоизбраната председателка на партията „Гоминдан" Джън Лиуън, заяви, че Консенсусът от 1992 г. може да облекчи напрежението между двата бряга на протока и да улесни мирния обмен. „Партията „Гоминдан" ще продължи да напредва по правилния път, за да служи като активен и решителен пазител на мира", каза Джън на събитието, чийто домакин е фондация „Ма Индзиу". Тя подчерта, че само в мирна среда между двата бряга на протока перспективите за развитие на Тайван могат да се разширят, а икономиката и търговията му могат да процъфтяват. И само чрез обмен Тайван може да има по-добро бъдеще, каза тя, предупреждавайки, че грешната политика между двата бряга на протока биха поставили Тайван „в най-неблагоприятното положение".

Същия ден в Сюн'ан, провинция Хъбей, се състоя паралелна конференция, посветена на годишнината от срещата, в която участваха учени от континенталната част на Китай и Тайван.

В изказването си директорът на Института за тайвански изследвания към Китайската академия за социални науки Джу Уейдун заяви, че срещата е потвърдила Консенсуса от 1992 г., който въплъщава принципа за „един Китай", като споделена политическа основа на двата бряга на Тайванския пролив. Тя показа, че докато и двете страни се придържат към Консенсуса от 1992 г., отношенията им ще се радват на мир и просперитет, а всяко отклонение от него ще доведе до турбуленции и неуспехи, подчерта той.

Тайванският историк Чи Чя-лин пък заяви, че срещата е знаково събитие, показващо как Консенсусът от 1992 г. е помогнал на двете страни да изградят взаимно политическо доверие след десетилетия на конфронтация, добавяйки, че той е създал успешен модел на позитивно взаимодействие между двата бряга на пролива.