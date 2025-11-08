ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десен бек на "Локо" (Пд) бе извикан в националния ...

Подозрително вещество откриха разследващите експлозиите в джамия в Джакарта

Полицаи оглеждат района след експлозия в джамия в училищен комплекс в Джакарта, Индонезия. СНИМКА: РОЙТЕРС

По време на разследването на експлозиите в джамия, намираща се в училищен комплекс в Джакарта, е открито прахово вещество, което може да се окаже взривно, съобщи началникът на индонезийската полиция Листио Стиг Прабово, цитиран от Ройтерс и БТА.

Заподозреният за инцидента 17-годишен ученик продължава да се възстановява след операция, като разследващите не изключват версията за умишлено нападение.

"Намерени са няколко подкрепящи тази версия доказателства - писмени материали и малко количество прах, който потенциално може да е причинил експлозиите. Събираме още улики, включително анализираме профили в социалните мрежи и семейството на заподозрения", заяви полицейският началник.

Експлозиите избухнаха вчера по време на петъчната молитва, като десетки хора бяха приети в болници с различни по степен наранявания, включително изгаряния.

"Състоянието на заподозрения се подобрява и се надяваме, че това ще улесни работата на разследващите, когато е необходимо", добави Прабово.

