Сребърен медал за България от балканско по карате

Служители на болницата "Насър" в ивицата Газа обявиха, че Израел им е върнал телата на 15 палестинци

Ивицата Газа Снимка Архив

Служители на болницата "Насър" в град Хан Юнис, ивицата Газа, заявиха днес, че са получили телата на 15 палестинци, върнати от Израел съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня с радикалната палестинска групировка "Хамас", постигнато с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Хамас" и друга въоръжена групировка - "Ислямски джихад", предадоха на Червения кръст, и съответно на Израел, вчера тялото на заложник, убит при нападението на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в анклава.

Съгласно сделката за спирането на огъня в Газа Израел връща тленните останки на 15 палестинци за всяко получено тяло на израелски заложник.

В изявление канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че тялото на върнатия вчера заложник е на Лиор Рудаеф, който е с двойно гражданство - израелско и аржентинско. Това обяви и Националният институт по съдебна медицина на Израел.

Ивицата Газа Снимка Архив

