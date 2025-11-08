ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сребърен медал за България от балканско по карате

Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия

Руският президент Владимир Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Генерал-полковник Андрей Булга, досега един от заместник-министрите на отбраната, вече е заместник-секретар на Съвета за сигурност.

На негово място заместник-министър на отбраната става генерал-полковник Александър Санчик. Досега той бе командващ Южния военен окръг.

Путин е председател на Съвета за сигурност, негов заместник е Дмитрий Медведев. Секретар е Сергей Шойгу, който бе заменен на поста министър на отбраната от Андрей Белоусов.

