ЕС осъди израелските удари в Южен Ливан и призова за спазване на примирието с "Хизбула"

Израелски войници СНИМКА: АРХИВ

Европейският съюз осъди последните израелски удари в Южен Ливан и призова за спазване на примирието, договорено с ливанското шиитско движение "Хизбула" преди година, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"ЕС призовава Израел да спре всички действия, които нарушават резолюциите на ООН и споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември 2024 г.", заяви днес говорител на ЕС по въпросите на външната политика.

"В същото време призоваваме ливанската страна, и по-специално "Хизбула", да се въздържат от всякакви действия или реакции, които биха могли допълнително да влошат ситуацията. Всички страни трябва да работят за запазване на примирието и на напредъка, постигнат досега", добави говорителят.

Преди два дни Израел нанесе въздушни удари в Южен Ливан, заявявайки, че те са били по цели на проиранското движение "Хизбула". Израел обвини групировката, че продължава с опитите си за възстановяване на терористичната инфраструктура в региона.

Ливанската армия заяви, че израелските нападения в южната част на страната целят да "предотвратят завършването на процеса по разполагане на нейни части" в региона съгласно споразумението между Израел и "Хизбула" за прекратяване на огъня.

Израелските нападения бяха осъдени от президента на Ливан Жозеф Аун, както и от Иран. Властите в Техеран поискаха и реакция от международната общност.

