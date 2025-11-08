Овладян е пожарът във фабрика за парфюми в Турция, който отне живота на шестима души

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Овладян е пожарът, който избухна тази сутрин във фабрика за парфюми в северозападния турски окръг Коджаели, като отне живота на шестима души и рани най-малко един, съобщава електронното издание "Хюрийет дейли нюз", позовавайки се на валията на окръга.

Пожарът в град Диловасъ беше овладян от пожарникарите, спасителните екипи и общински персонал, съобщи валията Илхами Акташ за телевизионния канал ТРТ Хабер, цитиран от БТА.

"Шестима наши граждани, за съжаление, загубиха живота си", посочи Акташ, като добави, че едно лице в момента е хоспитализирано.

Медиите съобщиха по-рано, че най-малко двама души са ранени при инцидента.

Двуетажната сграда, използвана като склад, е унищожена от пожара, става ясно от разпространени от телевизионния канал НТВ кадри. Все още не са ясни причините за избухването на пожара.

Изданието "Тюркийе тудей" се позовава на местен жител, който казва, че е чул експлозия и се е втурнал да помогне.

"Имаше експлозия и видях, че гори (...), но не можех да вляза заради пожара. Казаха, че има четирима или петима души вътре", разказва Мехмет Дюзюгюнер пред репортери.

Множество пожарни екипи са изпратени на място и са овладели огъня, но спешни екипи остават в района, където вече тече разследване.

Разположен на около 70 километра югоизточно от Истанбул, Диловасъ е индустриален град, в който са разположени множество складове и фабрики, отбелязват двете издания.