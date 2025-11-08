ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60 мигранти бяха спасени край бреговете на гръцкия остров Гавдос

Остров Гавдос Снимка: Екс/ Ictinus

Операция за спасяването на 60 мигранти на борда на надуваема лодка беше проведена днес в морето на около 15 морски мили южно от гръцкия остров Гавдос, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА.

Спасените 60 души бяха прехвърлени на патрулен катер на Бреговата охрана и транспортирани до пристанището Караве на остров Гавдос, където получиха първа помощ и временно настаняване под надзора на компетентните органи, съобщиха гръцките власти.

Спасителната операция беше осъществена под координацията на Обединения координационен център за търсене и спасяване.

Остров Гавдос Снимка: Екс/ Ictinus

