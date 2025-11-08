Съкращения на полети засяга въздушното движение в САЩ за втори пореден ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отмяна на полети затруднява въздушното движение в САЩ за втори пореден ден, като се очаква спирането на работата на американското правителство да доведе до анулирането на нови полети през идните дни, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Американската Федерална агенция по гражданска авиация (FAA) нареди на авиокомпаниите да съкратят 4 процента от полетите си днес на 40 големи летища в САЩ, тъй като диспечерите на въздушното движение не са получили заплатите си заради спирането на работа на правителството.

Съкращенията ще засегнат до 6 процента от полетите във вторник, 11 ноември, а до петък, 14 ноември, ще обхванат 10 процента от планираните въздушни пътувания.

Редуцирането на полетите, което започна в петък сутринта, включва около 700 полета на четирите най-големи американски превозвача - "Американ еърлайнс" (American Airlines), "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines), "Саутуест еърлайнс" (Southwest Airlines) и "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines).

Очаква се днес авиокомпаниите да отменят по-малко полети, отколкото вчера, поради по-ниския общ брой. "Юнайтед еърлайнс" ще отмени 168 полета, насрочени за днес, спрямо 184 вчера, а "Саутуест еърлайнс" планира да отмени почти 100 полета в сравнение със 120 във вчерашния ден.

Спирането на работа на правителството на САЩ, което продължава вече рекордните 39 дни, остави без възнаграждения 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители по сигурността, което доведе до увеличаване на отсъствията им.

Междувременно администрацията на президента Доналд Тръмп засили натиска върху демократите в Конгреса да се съгласят с плана на републиканците за финансиране на федералното правителство, което би позволило възобновяването на работата му.

От Демократическата партия твърдят, че републиканците са виновни за спирането, защото отказват да преговарят за удължаване на субсидиите за здравно осигуряване.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че е възможно да се наложи 20-процентово съкращаване на въздушния трафик в САЩ, ако ситуацията се влоши и все повече летищни служители не се явяват на работа.

Освен отменени полети, Федералната агенция по гражданска авиация вчера нареди забавяния на обслужването на стотици полети на 10 летища, включително в Атланта, Сан Франциско, Хюстън, Финикс, Вашингтон и Нюарк. Това доведе до закъснения при над 5600 полета.