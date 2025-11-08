ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Победата на Азербайджан в Нагорни Карабах открива пътя за траен мир в Кавказ

Победата на Азербайджан в Нагорни Карабах ще доведе до траен мир с конструктивно отношение от страна на азербайджанските и арменските лидери, заяви днес в Баку турският президент Реджеп Тайип Ердоган, като добави, че Турция ще направи всичко възможно за това, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Анкара вижда победата на Азербайджан не като край, а като ключов момент по пътя към траен мир в Кавказ, добави Ердоган в речта си по време на церемония в Баку за отбелязването на петата годишнина от тази победа.

Ердоган каза, че победата в Нагорни Карабах е сложила край на "голяма несправедливост" и е поставила началото на нова ера в региона, променяйки геополитическите баланси в Азия и Европа.

Всяка стъпка за независимост, предприета от азербайджанската армия в Нагорни Карабах, е "записана със златни букви" в историята на тюркския свят, добави турският държавен глава.

Ердоган пристигна в Азербайджан по-рано днес, за да присъства на церемония в Баку за отбелязването на петата годишнина от Деня на победата на Азербайджан.

Днес се навършват пет години от победата на Азербайджан срещу Армения през 2020 г. във война, която продължи шест седмици. Армения бе принудена да отстъпи на Азербайджан контрола над важни територии във и около Нагорни Карабах, който се намираше под арменски контрол в продължение на около 30 години, напомнят световните агенции.

