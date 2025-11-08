ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж намушка жена във врата на спирка в Бирмингам

Жената е била наръгана на мястото, където е синята палатка Кадър: Екс/lamorakdegalis

30-годишна жена е била намушкана във врата, докато чака на спирка в Бирмингам, съобщи "Дейли мейл". 

Инцидентът е станал в петък вечер, около 9 ч. местно време. Жената е пострадала сериозно и се бори за живота си в болница. 

Заподозреният е около 20-годишен и е бил задържан. 

Според свидетели жената е чакала на спирката, когато нападателят дотичал и я намушкал във врата. Това се е случило на метри от гарата Birmingham New Street. 

Версията на властите е, че жената не е провокирала атаката. Задържаният е единственият заподозрян. 

