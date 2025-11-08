Най-малко двама души бяха убити и седем бяха ранени при израелски удари в Ливан

Най-малко двама души бяха убити и седем бяха ранени днес при израелски удари в Ливан, предадоха ДПА и ливанската новинарска агенция ННА, цитирани от БТА.

През последните дни Израел засили атаките си, които по думите му са насочени срещу свързаната с Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула", коментира ДПА.

Израелската армия днес нанесе удар по превозно средство в югоизточната част на Ливан, като при атаката бяха убити двама братя, съобщи ННА. По-рано през деня израелски дрон порази превозно средство и в района на болница в южния град Бинт Джбеил. При удара пострадаха най-малко седем души, заяви ливанското министерство на отбраната.

Засега израелската армия не е коментирала съобщенията за тези атаки.

Израел в четвъртък заяви, че е предприел серия от въздушни удари срещу военни обекти "Хизбула" в Южен Ливан. Напрежението между Израел и ливанската групировка в последно време ескалира въпреки крехкото примирие, което двете страни сключиха в края на миналата година. Израел настоява за пълното разоръжаване на "Хизбула", като това искане е подкрепяно и от САЩ. Спирането на огъня е в сила от миналия ноември, след като израелската армия и ливанската шиитска групировка се сражаваха в продължение на месеци. Израел обаче обвинява "Хизбула", че се е превъоръжила и че е продължила почти всеки ден да нанася удари.