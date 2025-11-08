ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микробус, с който са пътували чужди журналисти, бе атакуван с дрон в Украйна

Руски дрон

Микробус, в който са пътували австрийски и испански журналист, е бил атакуван от дрон близо до фронтовата линия в Източна Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Сред пътниците в микробуса е бил кореспондентът на австрийската радио-телевизионна корпорация ОРФ Кристиан Верхшуц. Не се уточнява, кой е бил испанският журналист и от коя медия е той.

Австрийският журналист разказва, че всички в микробуса са наред след атаката с дрона. Той е заснел инцидента с камерата на телефона си и е постнал видеото в акаунта си в „Инстаграм". Кадрите от видеото на журналиста от ОРФ показват как пътниците на микробуса се разбягват от него, преди да отекне взрив. След това се виждат горящи отломки от превозното средство.

Според ОРФ обстрелът е станал в Донецка област. Чуждите журналисти са пътували с хуманитарната организация „Пролиска" към град Констиантиновка.

Руски дрон

