Китай чака действия от Нидерландия по спора за производителя на чипове "Некспериа"

Китайското правителство заяви днес, че очаква конкретни действия от страна на Нидерландия за разрешаване на спора около технологичната компания "Некспериа" (Nexperia), който доведе до недостиг на нейни чипове, потенциално застрашавайки производството на автомобили в Европа, предаде Ройтерс.

Китайското министерство на търговията съобщи, че е приело искането на Нидерландия да изпрати представители в Пекин за преговори относно ситуацията с "Некспериа". Компанията е базирана в Нидерландия, но е собственост на китайската "Уингтек текнолъджи" (Wingtech Technology), припомня БТА.

"Водим конструктивни преговори (с Китай) и ще предприемем подходящи конструктивни стъпки, когато това е необходимо", заяви говорител на нидерландското министерство на икономиката.

"В момента не можем да коментираме съдържанието на текущите преговори", добави той.

Според него нидерландската страна носи отговорността за настоящото нарушаване на глобалната верига за доставки на полупроводници, допълва Синхуа.

Правителството на Нидерландия пое контрола над "Некспериа" на 30 септември, за да попречи на компанията да премести производството си от Европа в Китай. В отговор китайското правителство блокира износа на продукти на компанията от 4 октомври. Тези действия доведоха до недостиг на чиповете на "Некспериа", които се използват широко в автомобилостроенето.

След споразумение с Вашингтон Пекин започна да предлага на автомобилните производители индивидуални изключения от ограниченията за износ на чиповете на "Некспериа".