Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се надява жена му да приеме християнството

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява съпругата му Уша, която е хиндуистка, някой ден да приеме християнството, предаде Асошиейтед прес.

Ванс прие католицизма на петата година от брака със съпругата си, която е от индийски произход, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Американският вицепрезидент направи изявлението си по време на събитие на организацията "Търнинг пойнт" в Университета на Мисисипи.

"Надявам ли се, че тя ще бъде привлечена от църквата, както аз? Да, честно казано, защото вярвам в християнското евангелие и се надявам, че един ден съпругата ми ще получи същото провидение като мен. Ако това не се случи, Бог ни е дал свободна воля и това няма да е проблем за мен", каза Ванс в отговор на въпрос от аудиторията за възпитанието на децата в междурелигиозно семейство.

Изказването на Ванс предизвика критики. Хинду-американската фондация посочи в позиция, че подобни коментари отразяват убеждението, че има "само един истински път към спасението и той е чрез Христос" - убеждение, което хиндуизмът не споделя. Организацията напомни и за исторически опити за християнизация на хиндуисти, както и за нарастваща антихиндуистка реторика онлайн, често идваща от християнски среди.

Канцеларията на вицепрезидента не отговори официално на критиките, но самият Ванс коментира темата в социалната мрежа "Екс". "Съпругата ми е най-невероятната благословия в живота ми. Тя ме насърчи да се върна към вярата си", написа той.

"Тя не е християнка и няма намерение да стане такава, но както много хора в междурелигиозен брак, се надявам, че един ден тя ще види нещата по същия начин като мен. Независимо от всичко, ще продължа да я обичам и подкрепям и да разговарям с нея за вярата, живота и всичко останало, защото тя е моята съпруга", добави Ванс.