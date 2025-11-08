Един палестинец е убит, а друг е ранен при израелски обстрели в Газа

Един палестинец е убит, а друг - ранен, при израелски обстрели в Газа, съобщиха днес местни здравни служители на фона на крехкото примирие между "Хамас" и Израел, предаде Ройтерс.

Според информацията убитият е бил поразен при обстрел близо до бежанския лагер Бурейдж в централната част на анклава. От службата за гражданска защита съобщиха, че друг палестинец е бил прострелян и ранен в района на Хан Юнис, в западната част на Газа.

Израелската армия засега не е коментирала информацията, съобщава БТА.

Крехкото прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", постигнато с посредничеството на САЩ, остава подложено на изпитание заради периодични случаи на насилие след влизането му в сила на 10 октомври. Споразумението оставя нерешени ключови въпроси, сред които разоръжаването на "Хамас" и графика за изтегляне на израелските сили от Газа, отбелязва Ройтерс.

При атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. загинаха около 1200 души, повечето цивилни, а 251 бяха взети за заложници. В ответната израелска офанзива според здравните власти в Газа са убити над 69 000 палестинци, повече от които същo цивилни.