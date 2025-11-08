ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За втора поредна година Долапите отбелязаха своя п...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21675996 www.24chasa.bg

Турция задържа двама при акция срещу мрежа за кибершпионаж

932
Турция СНИМКА: Pixabay

Турското разузнаване и жандармерията задържаха двама заподозрени при координирани акции в Истанбул и Адана срещу мрежа за кибершпионаж, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на източници от силите за сигурност.

Операцията е осъществена под ръководството на Главната прокуратура на Анкара. 

Разследващите органи са разкрили, че двамата заподозрени са били свързани с по-голяма организация за киберпрестъпност.

Двамата заподозрени са арестувани, като са издадени заповеди за арест и на други лица, за които се смята, че се намират в чужбина.

Разследването продължава и се очаква да се разшири, тъй като са се появили нови доказателства, отбелязват цитираните източници.

Като част от операцията бе блокиран достъпът до 24 уебсайта, съдържащи панели за заявки, създадени от откраднати лични данни.

Турция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?