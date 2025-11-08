Турция задържа двама при акция срещу мрежа за кибершпионаж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турското разузнаване и жандармерията задържаха двама заподозрени при координирани акции в Истанбул и Адана срещу мрежа за кибершпионаж, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на източници от силите за сигурност.

Операцията е осъществена под ръководството на Главната прокуратура на Анкара.

Разследващите органи са разкрили, че двамата заподозрени са били свързани с по-голяма организация за киберпрестъпност.

Двамата заподозрени са арестувани, като са издадени заповеди за арест и на други лица, за които се смята, че се намират в чужбина.

Разследването продължава и се очаква да се разшири, тъй като са се появили нови доказателства, отбелязват цитираните източници.

Като част от операцията бе блокиран достъпът до 24 уебсайта, съдържащи панели за заявки, създадени от откраднати лични данни.