Украински командир е обвинен заради събиране, атакувано с руски ракети, убили 19

Командир от украинската армия е заподозрян в организирането на събитие с участието на около 100 военнослужещи, въпреки че Генералният щаб на украинските сили е забранил подобни мероприятия заради опасността те да се превърнат в мишена на руските сили, предаде ДПА, като се позова на украинското Държавно бюро за разследвания и офисът на главната прокуратура в Киев.

12 военнослужещи и 7 цивилни са били убити при удари с ракети и дронове в Днепропетровска област на 1 ноември, заяви днес офисът на главната прокуратура в Киев. Ранени са били и 36 войници. Държавното бюро за разследвания съобщи, че украинският командир е подведен под наказателна отговорност за този случай, предава БТА.

Досега не бе разгласявана информация относно размерите на руската атака. Обикновено властите не оповестяват броя на убити военнослужещи. Това не е първото подобно нарушение на забраната за събирания, наложена в рамките на обявеното военно положение.

Разследващи казват, че по думите на командира, той е събрал войниците, за да им връчи награда. Твърди се, че по време на церемонията руската армия е предприела атака с две балистични ракети и три дрона. По-рано украински журналист заяви, че неговият брат е бил убит по време на церемонията.

Украинската главна прокуратура съобщи, че командирът ще трябва да отговаря за небрежност при изпълнение на служебните си задължения. Прокуратурата също така отбеляза, че заподозреният офицер може да бъде задържан, но предстои да се вземе решение за тази мярка.

Разследващи посочиха, че никакви досегашни заслуги или боен опит не могат да оправдаят обвиненията за пренебрегване на правилата за сигурност. "Масовите събирания, церемониите или връчването на награди в райони, в които има потенциална заплаха от ракетни удари, са забранени време на война. Командирите носят лична отговорност за своя живот и за живота на техните подчинени", подчертават разследващите.