Поне 6 загинали и над 400 ранени след мощно торнадо в бразилски щат

Торнадо Снимка: Pixabay

Най-малко шестима души загинаха и над 430 бяха ранени при преминаването на мощно торнадо през южния бразилски щат Парана, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Торнадото, чиято скорост на вятъра надхвърля 250 километра в час, разруши десетки жилища, а правителството обяви извънредно положение в засегнатия район.

Официални лица заявиха, че най-малко един човек е изчезнал броени часове след като снощи торнадото достигна сушата.

Сред шестте жертви на природната стихия има и 14-годишно момиче, съобщи БТА.

Правителството заяви, че 437 души, включително деца и бременна жена, са получили медицински грижи в болници или на място. Най-малко 10 от пострадалите са били оперирани, като 9 от тях са в тежко състояние.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва изрази съпричастност към жертвите.

