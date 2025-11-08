Евродепутат от "Алтернатива за Германия" защити плановете си да посети Русия

Германският евродепутат Ханс Нойхоф от "Алтернатива за Германия" (АзГ) защити плановете на партията си да пътува до Русия въпреки острата критика от страна на основните парламентарни сили в Бундестага, предаде ДПА.
В коментар, публикуван днес в бизнес изданието в. "Ханделсблат", Нойхоф отхвърли като "неоснователни" обвиненията на двама консервативни германски политици, че той е прекалено близо до руското правителство.
"Пътувам до конгрес, организиран от Института за Европа на Руската академия на науките, на тема перспективите за отношенията между страните от ЕС и страните от БРИКС, и там ще изнеса лекция", обясни Нойхоф.
Според германския евродепутат на конгреса се очакват участници от целия спектър на държавите от БРИКС и от няколко страни от ЕС. "Консервативните политици, които смятат, че трябва да игнорираме БРИКС, не разбират нищо от геополитика. Те водят Германия и Европа към изолация, а не към проспериращо бъдеще", каза Нойхоф.
Абревиатурата БРИКС е съставена от имената на първите пет страни членки на групата на нововъзникващите индустриални държави - Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка.
Симпозиумът се провежда по инициатива на Института за Европа и организатори от управляващата кремълска партия "Единна Русия" и се състоя за първи път миналата година.
Парламентарната група на АзГ в Бундестага подкрепя пътуването и ще покрие разходите, заяви неин говорител. Целта е да се поддържат отворени каналите за комуникация с Русия - подобно на съществуващите контакти с републиканците в САЩ и кръга около американския президент Доналд Тръмп, каза говорителят.