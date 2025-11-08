Съкровището на Хабсбургите предизвика дебат в Австрия чии са скъпоценностите

Новината, че смятаните за изчезнали бижута на австрийската императорска династия са престояли над сто години в сейф в канадската провинция Квебек, предизвикват дискусия за правата над собствеността им, коментирана от медиите в Австрия.

След края на монархията през 1918 г. владенията на Хабсбургската монархия са отчуждени в полза на новата държава чрез Закона за Хабсбургите от 1919 г. Сред бижутата е смятаният за изчезнал жълт диамант с тегло 137 карата, известен като "Флорентинеца", подарен от Франц Щефан от Лотарингия, велик херцог на Тоскана, на съпругата му ерцхерцогиня Мария Терезия Австрийска. Така скъпоценният камък става собственост на Хабсбургите. Преди това диамантът е бил собственост на Медичите, припомня БТА.

"Ако се окаже, че диамантът "Флорентинеца" е собственост на Република Австрия, ще започна процедура за връщането на бижуто", каза вицеканцлерът Андреас Баблер, като обеща незабавно разглеждане на случая.

Внукът на император Карл Първи и сегашен глава на династията Хабсбург - Карл Хабсбург, досега пази мълчание по този въпрос. "Разбира се, проверихме много внимателно правните аспекти, включително чрез исторически и правни експертизи. И мисля, че тези експертизи са напълно ясни, че става въпрос за чисто частна собственост и че републиката няма никакви претенции към тези предмети".

Според Хабсбург след края на монархията през 1918 г., когато владенията на Хабсбургската монархия са отчуждени в полза на новата държава чрез Закона за Хабсбургите от 1919 г., бижутата вече са били в Швейцария, отнесени там от баба му Цита, последната императрица на Австрия. Той говори за чисто частна собственост, което е било потвърдено и от швейцарските власти през 1921 г.

"Аз виждам нещата по съвсем различен начин от Карл Хабсбург", посочи историкът Оливер Ратколб в интервю за австрийското радио. От страна на Австрийската република има многобройни претенции, не само по повод на Закона за Хабсбургите, но и на Държавния договор от Сен Жермен. Ратколб не изключва и възможността Италия също да има претенции към част от тези бижута.

"Предлагам този въпрос да бъде разгледан от професионална, независима комисия от експерти", каза Ратколб. Това е сложна материя. "Не е толкова просто, колкото си представя Карл Хабсбург", добави той. Според Ратколб до днес все още не е извършена проверка от правно естество. Ако всичко е толкова ясно, защо тогава съкровището е било пренесено в Канада и е останало скрито толкова дълго, пита историкът.

От Флоренция вчера бяха отправени претенции. Председателят на парламентарната група на дясната партия "Италиански братя" Алесандро Драги иска да попита кмета на Флоренция Джовани Бетарини дали градът ще предприеме правни действия и инициатива за връщането на диаманта "Флорентинеца".

"Това не е обикновен предмет, а произведение на изкуството, което принадлежи изцяло на град Флоренция", твърди Драги според информации в медиите. Покупката от Медичите е документирана в държавния архив на Флоренция от 12 октомври 1601 г. Драги се аргументира, че диамантът има голямо културно и историческо значение за Великото херцогство Тоскана, тъй като е неразделна част от съкровището на Медичите.