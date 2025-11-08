ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо на Софи Маринова скандалите не се лепят и вси...

Тираджия, издирван от германските власти за трафик на наркотици, беше арестуван край Барселона

Снимка: Камелия Александрова

64-годишен тираджия, издирван от германските власти за трафик на наркотици, беше арестуван близо до Барселона, предаде Франс прес, като се позова на испанската полиция.

Не се съобщава каква е националността на арестувания. Той е заподозрян, че е транспортирал от Германия за Испания над 250 кг марихуана и хашиш на пазарна стойност от над 500 000 евро, съобщи полицията в Каталуния, съобщава БТА.

Мъжът е бил задържан в логистичен център миналия вторник в Санта Перпетуа де Могода, северно от Барселона.

За тираджията е имало издадена европейска заповед за арест. Той е в предварителния арест в очакване на екстрадиция.

Испания е входна врата за наркотрафика в Европа заради близостта ѝ с Мароко, един от основните производители на канабис, и историческите ѝ връзки с Латинска Америка.

