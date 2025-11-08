ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо на Софи Маринова скандалите не се лепят и вси...

Родриго Пас се закле като президент на Боливия, обеща "капитализъм за всички" в ерата след Ево Моралес

Флагът на Боливия снимка pixabay

Родриго Пас положи днес клетва като президент на Боливия, с което сложи край на почти две десетилетия ляво управление, предаде ДПА.

"Бог, семейство и родина - да, заклевам се", заяви 58-годишният Пас по време на официалното си встъпване в длъжност.

"Днес започва нова ера на независимост в служба на народа", каза той. "Това е новата Боливия, която се отваря към света", добави новият президент на страната, цитиран от БТА.

Пас, бивш сенатор от центристката Християндемократическа партия, спечели втория тур на изборите миналия месец срещу консерватора Хорхе Кирога, който бе президент в периода от 2001 г. до 2002 г.

Бившият боливийски президент Ево Моралес, видна фигура в латиноамериканската левица, бе лишен от правото да се кандидатира отново съгласно конституцията.

