Президентът на Джибути се кандидатира за шести мандат

Народното събрание в Джибути СНИМКА: Уикипедия/Tchakra

Президентът на Джибути Исмаил Омар Гели, който е управлява еднолично страната от 1999 г. насам, обяви, че ще се кандидатира за шести мандат на следващите президентски избори, предвидени за април 2026 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Партията на държавния глава - Народен фронт за прогрес, проведе днес конгрес в столицата на малката държава в един проблемен регион - в Африканския рог, в който са още Сомалия, Етиопия и Еритрея. След като партията номинира Исмаил Омар Гели за неин кандидат за предстоящия вот, "президентът прие тази номинация с благодарност, потвърждавайки ангажимента си към единството, стабилността и развитието в трудната международна обстановка", се казва в изявление на президентството.

