Русия е ремонтирала втората линия за снабдяване с ток на Запорожката атомна електроцентрала

Рафаел Гроси, генерален директор на МААЕ СНИМКА: Туитър/@rafaelmgrossi

Руските сили, окупирали украинската Запорожка атомна електроцентрала в югоизточната част на страната, са ремонтирали втората линия за електроснабдяването ѝ, съобщи днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в платформата "Екс", предаде ДПА.

Според шефа на МААЕ 330-киловатовият кабел е бил свързан отново с главната електроцентрала в 19:43 ч. местно време (и българско) "за първи път от шест месеца насам".

"Това е добър ден за ядрената безопасност", написа Гроси, цитиран от БТА.

Най-голямата атомна електроцентрала в Европа, с шест блока и максимална мощност от 6000 мегавата, е окупирана от руските войски от март 2022 г. насам, малко след началото на войната на Русия срещу Украйна.

Реакторите са изключени по съображения за сигурност, но трябва да продължат да се охлаждат. Охладителните системи се захранват от вече възстановеното електроснабдяване.

В случай на прекъсване на електроснабдяването на Запорожката атомна електроцентрала, охлаждането се осигурява от дизелови генератори.

