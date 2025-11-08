ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йоана Илиева започна сезона в световната купа с но...

Авиокомпаниите в САЩ отмениха още над 1000 полета заради частичната правителствена блокада

Нови над 1000 полети са отменени в САЩ. СНИМКА: Pixabay

Авиокомпаниите в САЩ отново отмениха днес над 1000 полета, главно поради частичното спиране на работата на правителството и заповедта на Федералната авиационна администрация (ФАА) за намаляване на въздушния трафик, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Забавянето в около 40 от най-натоварените американски летища вече е във втория си ден, като досега не е причинило масови смущения във въздушния транспорт.

Повече от 1000 полета бяха отменени и вчера по данни на специализирания сайт за проследяване на полети "ФлайтАуеър".

