Сирия проведе превантивни операции срещу "Ислямска държава"

Сирия проведе превантивни операции в цялата страна, насочени срещу клетки на групировката "Ислямска държава", обяви днес говорител на сирийското вътрешно министерство, цитиран от Ройтерс и БТА.

Сирийските сили за сигурност проведоха общо 61 операции, при които бяха арестувани 71 души. Конфискувани бяха също така експлозиви и оръжия, съобщи говорителят пред саудитската държавна телевизия "Ал Екбария".

Операциите бяха проведени преди посещението на сирийския президент Ахмед аш Шараа във Вашингтон, където той ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп и ще се присъедини към коалицията срещу терористичната групировка "Ислямска държава", водена от САЩ.