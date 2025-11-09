Премиерът на Сенегал призова народа си да направи жертви, за да излязат от кризата

Премиерът на Сенегал Усман Сонко призова вчера населението да направи „жертви", за да може страната да се изправи на крака в рамките на „две до три години", на фона на трудна икономическа ситуация, пишат Франс Прес и БТА.

Сенегал е в тревожно икономическо положение с бюджетен дефицит от близо 14% от БВП и дълг, оценяван на 132% от БВП към края на 2024 г.

Правителството, което е на власт от 2024 г., обвинява предишния режим, че е прикривал реалните данни за ключови показатели като държавния дълг и бюджетния дефицит. През последните седмици правителството наложи данъци върху продукти като тютюн, алкохол и хазарт, както и върху цифровите парични преводи, които са широко използвани в страната. Кадър от големия митинг на премиера Усман Сонко СНИМКА: Х/ @napsarr_birane

„Искам от сенегалците жертва за две или три години и знам, че ще я направите", заяви Сонко, оправдавайки новите данъци с икономическата ситуация в страната. Лидерът на управляващата партия „Африкански патриоти от Сенегал за работа, етика и братство" (ПАСТЕФ) направи изявлението си по време на голям и дългоочакван митинг, който събра няколко хиляди души на голям паркинг близо до стадион в Дакар. Той увери, че и самата държава вече прави усилия, като прекратява провеждането на някои семинари, работни срещи и пътувания, както и покупките на определени автомобили, за да намали държавните разходи.

Сенегалското правителство е обект на множество критики от страна на опозицията и някои наблюдатели. Малко по-рано вчера колектив, обединяващ членове на опозицията, се опита да проведе забранен от властите протест срещу правителството на друго място в столицата. Няколко души бяха арестувани от силите на реда, а други бяха разпръснати със сълзотворен газ.