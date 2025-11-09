Нов супертайфун приближава Филипините (Галерия)

Предният уби 200 души преди дни
Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун и приближава Филипините, като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения, съобщават ФНА и БТА. Тя се намира на 125 км на изток-североизток от град Вирак, има постоянни ветрове от 185 км/ч с пориви до 230 км/ч. Движи се на запад-северозапад с 25 км/ч и ще достигне до довечера или до утре сутрин северната провинция Аурора.
Преди броени дни Филипините бяха засегнати от друг мощен тайфун, "Калмаеги", който отне живота на над 200 души. Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.
Близо 1 милион души напуснаха домовете си във Филипините, след като днес супертайфунът "Фунуон" донесе силни ветрове и проливни дъждове. Националната агенция за борба с бедствията съобщи, че над 900 000 души са евакуирани в източните, централните и северните провинции, които се намират на пътя на тайфуна. Електричеството е прекъснато в части от източните провинции преди очакваното пристигане там на "Фунуон" тази вечер.
"Отново призоваваме обществеността да се подготви, да следва предупрежденията и да предприеме превантивни мерки, тъй като тайфунът наближава", каза Бернардо Рафаелито Алехандро, заместник-администратор на националната служба за гражданска защита. "Молим всички да сътрудничат, но да запазят спокойствие. Имаме протоколи, които трябва да следваме, и това е за нашата безопасност", добави той.
Метеорологичната служба съобщи, бурята е с максимална постоянна скорост на вятъра от 185 км/ч и пориви до 230 км/ч.
Тя се движи на запад-северозапад със скорост 25 км/ч и се очаква да достигне северната провинция Аурора по-късно днес или в малките часове на утрешния ден, добави службата.
Според данни на правителството общо 8,4 милиона души могат да бъдат засегнати от супертайфуна "Фунуон", включително 5,7 милиона жители, които живеят в крайбрежни населени места.
Филипините са засегнати от средно около 20 тропически циклона годишно.
Една от най-силните бури, които някога са засягали страната, бе супертайфунът "Хайян" през ноември 2013 г., който отне живота на повече от 6300 души.