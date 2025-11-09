Нов супертайфун приближава Филипините (Галерия)

Предният уби 200 души преди дни

Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун и приближава Филипините, като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения, съобщават ФНА и БТА. Тя се намира на 125 км на изток-североизток от град Вирак, има постоянни ветрове от 185 км/ч с пориви до 230 км/ч. Движи се на запад-северозапад с 25 км/ч и ще достигне до довечера или до утре сутрин северната провинция Аурора.

Преди броени дни Филипините бяха засегнати от друг мощен тайфун, "Калмаеги", който отне живота на над 200 души. Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon



LATEST UPDATE: 222 people have been confirmed dead and 91 are still missing.



This is Cebu, Philippines, where the death toll from Typhoon Tino (Kalmaegi) has climbed to 92.



Homes destroyed. Entire neighbourhoods swept away. These are people like you and me, children, parents, families, their lives changed forever.



Близо 1 милион души напуснаха домовете си във Филипините, след като днес супертайфунът "Фунуон" донесе силни ветрове и проливни дъждове. Националната агенция за борба с бедствията съобщи, че над 900 000 души са евакуирани в източните, централните и северните провинции, които се намират на пътя на тайфуна. Електричеството е прекъснато в части от източните провинции преди очакваното пристигане там на "Фунуон" тази вечер.

"Отново призоваваме обществеността да се подготви, да следва предупрежденията и да предприеме превантивни мерки, тъй като тайфунът наближава", каза Бернардо Рафаелито Алехандро, заместник-администратор на националната служба за гражданска защита. "Молим всички да сътрудничат, но да запазят спокойствие. Имаме протоколи, които трябва да следваме, и това е за нашата безопасност", добави той.

Метеорологичната служба съобщи, бурята е с максимална постоянна скорост на вятъра от 185 км/ч и пориви до 230 км/ч.

Тя се движи на запад-северозапад със скорост 25 км/ч и се очаква да достигне северната провинция Аурора по-късно днес или в малките часове на утрешния ден, добави службата.

Според данни на правителството общо 8,4 милиона души могат да бъдат засегнати от супертайфуна "Фунуон", включително 5,7 милиона жители, които живеят в крайбрежни населени места.

Филипините са засегнати от средно около 20 тропически циклона годишно.

Една от най-силните бури, които някога са засягали страната, бе супертайфунът "Хайян" през ноември 2013 г., който отне живота на повече от 6300 души.