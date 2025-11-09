КМГ и МОК сключиха дългосрочен договор за правата за излъчване на Олимпийските игри

На 9 ноември в Гуанджоу Китайската медийна група (КМГ) и Международният олимпийски комитет (МОК) подписаха дългосрочно споразумение за правата за излъчване на Олимпийските игри за периода 2026-2032 г. В същото време беше представено и логото за Зимната олимпиада в Милано-Кортина през 2026.

Директорът на КМГ Шън Хайсюн подчерта, че олимпийският дух съвпада с целите на Китай за модернизация и национално възраждане. Той изтъкна, че медията ще продължи да популяризира както олимпийските ценности, така и китайския спортен дух, като задълбочава сътрудничеството с МОК.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри изрази задоволство от първото си посещение в Китай след встъпването ѝ в длъжност и отбеляза, че споразумението открива нова глава в партньорството между комитета и КМГ, характеризира се – по думите ѝ – с доверие и приятелство.

Почетният президент на МОК Томас Бах изрази възхищение от професионализма и приноса на КМГ в популяризирането на олимпийския дух и сътрудничеството между двете организации. Той заяви, че е уверен, че отношенията между КМГ и МОК ще достигнат нови висоти и тяхното приятелство ще остане трайно.