КМГ: Nvidia отговори на „изтекъл“ коментар в социалните медии за безпокойството от загубата на китайския пазар

В петък Nvidia отговори на запитване на Global Times относно предполагаемо „изтекло" съдържание от частен разговор, според което главният изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуанг е подкрепил с факти и цифри мнението си, че Китай печели надпреварата със САЩ за изкуствения интелект. Това пише КМГ.

Според предполагаемото „изтекло" съдържание, разпространявано в китайската социална медия RedNote, и което не може да бъде потвърдено, Дженсън Хуанг е бил на частна среща с бизнес партньори, включително производители на оригинално оборудване от Тайван. На нея той е коментирал резултата от надпреварата в изкуствения интелект между Китай и САЩ и е разкритикувал рестриктивните политики на Вашингтон, които според него имат обратен ефект и ще доведат до „ускоряване на Китай".

След като Global Times се е свързал с компанията за коментар, неин представител се е позовал на скорошна публикация, в която Хуанг посочва: „Както отдавна казвам, Китай е на наносекунди зад Америка в областта на изкуствения интелект. Жизненоважно е Америка да спечели, като се състезава напред и печели разработчици по целия свят". Компанията отказа да коментира друго предполагаемо съдържание в частни разговори.

Изявлението на Nvidia е поредното, свързано със заявления на Хуанг относно надпреварата в областта на изкуствения интелект между Китай и САЩ. В интервю по-рано тази седмица за „Файненшъл таймс" той заяви, че Китай „ще спечели надпреварата в областта на изкуствения интелект", което вестникът определи като „най-острия му коментар досега". Шефът на Nvidia също така противопостави „регулаторното блато в САЩ" на благоприятната среда в Китай.

Според китайски експерти, тези забележки отразяват безпокойството на американския технологичен гигант относно потенциалната загуба на жизненоважния китайски пазар на фона на ограниченията, които Вашингтон е наложил за износ на технологии.