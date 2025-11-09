Кадри запечатаха Тръмп със затворени очи по време на изявление в Овалния кабинет (Видео)

Кадри на Доналд Тръмп, на които изглежда сякаш затваря очи по време на изявление в Овалния кабинет тази седмица, бързо обиколиха социалните мрежи през уикенда. Противниците на президента ги използваха, за да поставят под съмнение неговото здравословно състояние и работоспособност.

В четвъртък Тръмп присъства на събитие, по време на което беше обявено намаляване на цените на популярни лекарства за отслабване.

На моменти очите му изглеждаха притворени, а понякога изглеждаше, че му е трудно да ги държи отворени. В няколко случая дори ги разтриваше.

Кадрите предизвикаха незабавна реакция сред критиците му. Пресслужбата на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм — един от основните политически опоненти на Тръмп — публикува снимки от събитието с коментар: „Сънливият Дон се завърна."

Говорителката на Белия дом Тейлър Роджърс заяви в изявление за Си Ен Ен, че "Президентът не е спял; напротив той говори през цялото време и отговори на множество въпроси от медиите по време на това събитие, което представлява историческо намаление на цените за американците на две лекарства, помагащи на хора, страдащи от диабет, сърдечни заболявания, затлъстяване и други състояния. Това обявление ще спести значителни средства и ще спаси безброй американски животи, но провалените либерални медии предпочитат да разпространяват фалшиви твърдения вместо да отразят същинската новина."

Тръмп редовно се появява публично и участва в продължителни сесии с въпроси и отговори от журналисти. Сътрудници и членове на кабинета често хвалят неговата издръжливост и описват как получават обаждания или съобщения от него по всяко време на денонощието.

Ден преди събитието в четвъртък Тръмп пътува до Маями за икономическа реч, продължила повече от час. В края на миналия месец той завърши и обиколка из три азиатски държави.

Въпреки това, въпросите относно здравословното състояние на Тръмп продължават от самото му встъпване в длъжност като най-възрастният човек, заемал някога президентския пост. 79-годишният президент съобщи миналия месец, че е преминал ЯМР изследване по време на медицински преглед във военния медицински център "Уолтър Рийд", без да уточни причината, пише "Медиапул".

През лятото Белият дом обяви, че лекарите са прегледали Тръмп заради подуване на краката и са му поставили диагноза хронична венозна недостатъчност. Това е състояние, при което клапите във вените не функционират правилно и позволяват на кръвта да се задържа във вените.

Всички президенти, в определени моменти, са изглеждали уморени на публични събития. Дори по-младият Барак Обама понякога е търкал очите си от умора по време на дълги срещи на високо равнище.

Тръмп често е критикувал бившия президент Джо Байдън за липса на енергия, наричайки го "Сънливия Джо" по време на миналогодишните избори и продължава да използва това прозвище. Самият Байдън, също най-възрастният президент в историята, е бил заснеман в подобни моменти с привидно затворени очи по време на обществени прояви.