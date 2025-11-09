Русия свали енергийния капацитет на Украйна до нула, региони остават без ток за 16 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доставката на електроенергия ще бъде спирана за между осем и шестнадесет часа в повечето региони на Украйна в неделя, съобщи държавният оператор на електропреносната мрежа „Укренерго", след като руски удари срещу енергийната инфраструктура намалиха производствения капацитет на страната до „нула".

Москва, която през последните месеци е засилила атаките си срещу украинската инфраструктура, изстреля стотици дронове срещу енергийни обекти в цялата страна от петък срещу събота, при което са загинали най-малко седем души, според украински официални лица.

Руските атаки нарушиха доставките на електричество, отопление и вода в няколко украински града. Държавната енергийна компания „Центрэнерго" предупреди, че производственият капацитет „е намален до нула", пише "Гардиън".

От „Укренерго" съобщиха, че са извършени ремонтни дейности и пренасочване на енергийните източници. Въпреки известно стабилизиране на ситуацията, регионите Киев, Днепропетровск, Донецк, Харков, Полтава, Чернигов и Суми могат да продължат да изпитват редовни прекъсвания на тока, заяви в събота вечер украинският министър на енергетиката.

„Врагът нанесе масиран удар с балистични ракети, които са изключително трудни за прехващане. Трудно е да си спомним за толкова много директни попадения върху енергийни обекти от началото на инвазията", каза Светлана Гринчук пред местния канал United News.

Руски дронове са атакували две подстанции, обслужващи ядрени електроцентрали в Западна Украйна, съобщи външният министър Андрий Сибиha, като призова Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да реагира.

Подстанциите захранват Хмелницката и Ровненската атомни електроцентрали, разположени съответно на около 120 км и 95 км (75 и 59 мили) от град Луцк, уточни той.

„Русия умишлено застрашава ядрената безопасност в Европа. Призоваваме за спешно заседание на Борда на управителите на МААЕ, за да се реагира на тези недопустими рискове", написа Сибиha в Telegram в събота вечер.

Той също така призова Китай и Индия – традиционно големи купувачи на руски петрол – да окажат натиск върху Москва да прекрати атаките си.

Експерти предупреждават, че ударите по енергийната инфраструктура излагат Украйна на риск от прекъсвания на отоплението преди зимата. Русия атакува електро- и топлопреносната мрежа по време на почти четиригодишната си инвазия, унищожавайки голяма част от ключовата гражданска инфраструктура.

Според украинската енергийна компания „Нафтогаз", атаката през този уикенд е деветият масиран удар по газовата инфраструктура от началото на октомври.

Киевското училище по икономика изчисли в свой доклад, че атаките са спрели половината от производството на природен газ в Украйна.

Водещият украински енергиен експерт Олександър Харченко заяви в сряда на пресконференция, че ако двете електро- и топлоцентрали на Киев останат извън строя повече от три дни при температури под минус 10°C, столицата може да се изправи пред „технологична катастрофа".

Украйна от своя страна е засилила ударите по руски петролни бази и рафинерии през последните месеци, опитвайки се да прекъсне жизненоважния енергиен износ на Москва и да предизвика недостиг на горива в страната.

В ранните часове на неделя руските противовъздушни сили са унищожили 44 украински дрона, съобщи агенция РИА Новости, позовавайки се на данни от руското министерство на отбраната.