ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ГЕРБ не отстъпва от вдигането на осигурителната вн...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21678241 www.24chasa.bg

Русия свали енергийния капацитет на Украйна до нула, региони остават без ток за 16 часа

4508
Доставката на електроенергия ще бъде спирана за между осем и шестнадесет часа в повечето региони Снимка: Ройтерс

Доставката на електроенергия ще бъде спирана за между осем и шестнадесет часа в повечето региони на Украйна в неделя, съобщи държавният оператор на електропреносната мрежа „Укренерго", след като руски удари срещу енергийната инфраструктура намалиха производствения капацитет на страната до „нула".

Москва, която през последните месеци е засилила атаките си срещу украинската инфраструктура, изстреля стотици дронове срещу енергийни обекти в цялата страна от петък срещу събота, при което са загинали най-малко седем души, според украински официални лица.

Руските атаки нарушиха доставките на електричество, отопление и вода в няколко украински града. Държавната енергийна компания „Центрэнерго" предупреди, че производственият капацитет „е намален до нула", пише "Гардиън".

От „Укренерго" съобщиха, че са извършени ремонтни дейности и пренасочване на енергийните източници. Въпреки известно стабилизиране на ситуацията, регионите Киев, Днепропетровск, Донецк, Харков, Полтава, Чернигов и Суми могат да продължат да изпитват редовни прекъсвания на тока, заяви в събота вечер украинският министър на енергетиката.

„Врагът нанесе масиран удар с балистични ракети, които са изключително трудни за прехващане. Трудно е да си спомним за толкова много директни попадения върху енергийни обекти от началото на инвазията", каза Светлана Гринчук пред местния канал United News.

Руски дронове са атакували две подстанции, обслужващи ядрени електроцентрали в Западна Украйна, съобщи външният министър Андрий Сибиha, като призова Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да реагира.

Подстанциите захранват Хмелницката и Ровненската атомни електроцентрали, разположени съответно на около 120 км и 95 км (75 и 59 мили) от град Луцк, уточни той.

„Русия умишлено застрашава ядрената безопасност в Европа. Призоваваме за спешно заседание на Борда на управителите на МААЕ, за да се реагира на тези недопустими рискове", написа Сибиha в Telegram в събота вечер.

Той също така призова Китай и Индия – традиционно големи купувачи на руски петрол – да окажат натиск върху Москва да прекрати атаките си.

Експерти предупреждават, че ударите по енергийната инфраструктура излагат Украйна на риск от прекъсвания на отоплението преди зимата. Русия атакува електро- и топлопреносната мрежа по време на почти четиригодишната си инвазия, унищожавайки голяма част от ключовата гражданска инфраструктура.

Според украинската енергийна компания „Нафтогаз", атаката през този уикенд е деветият масиран удар по газовата инфраструктура от началото на октомври.

Киевското училище по икономика изчисли в свой доклад, че атаките са спрели половината от производството на природен газ в Украйна.

Водещият украински енергиен експерт Олександър Харченко заяви в сряда на пресконференция, че ако двете електро- и топлоцентрали на Киев останат извън строя повече от три дни при температури под минус 10°C, столицата може да се изправи пред „технологична катастрофа".

Украйна от своя страна е засилила ударите по руски петролни бази и рафинерии през последните месеци, опитвайки се да прекъсне жизненоважния енергиен износ на Москва и да предизвика недостиг на горива в страната.

В ранните часове на неделя руските противовъздушни сили са унищожили 44 украински дрона, съобщи агенция РИА Новости, позовавайки се на данни от руското министерство на отбраната.

Доставката на електроенергия ще бъде спирана за между осем и шестнадесет часа в повечето региони Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?