Саудитска Арабия екзекутира двама, планирали атентати в места за поклонение

Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

Саудитска Арабия съобщи днес, че е екзекутирала двама души заради присъединяване към терористична групировка, която е планирала да извърши атентати срещу места за поклонение, предаде саудитската новинарска агенция СПА, цитирана от БТА.

Двамата мъже са планирали да извършат също така и нападения срещу обекти и персонал на силите за сигурност, допълва агенцията, позовавайки се на изявление на министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия.

В изявлението не се посочва кога е било планирано да се извършат атентатите, отбелязва Ройтерс.

