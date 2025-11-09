Киев загрижен за арестувания в Италия украинец, разследван за взривовете на "Северен поток"

Комисарят по правата на човека в Украйна Дмитро Любинец изрази безпокойство за украински гражданин, който бе задържан в Италия във връзка с взривовете на газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море, предаде ДПА.

Съпругата на 49-годишния задържан украинец съобщи, че той продължава гладната си стачка и вече е в критично състояние, написа Любинец в "Телеграм". Украинският комисар по правата на човека публикува и снимка от среща с жената, като отбеляза, че официално е призовал италианските власти да зачитат основните права на заподозрения.

Мъжът, който може да бъде екстрадиран в Германия за образуване на наказателно дело, обяви гладна стачка заради условията в ареста. Твърди се, че той отказва да се храни от 31 октомври насам. Заподозреният украинец се намира в предварителен арест в Италия от август.

Любинец каза, че ситуацията налага да бъдат предприети незабавни действия и че се е свързал с италианското министерство на правосъдието и със заместник-председателката на Европейския парламент Пина Пичерно. "Трябва да направим всичко по силите си, за да защитим правата на украинския гражданин, понеже държането му в арест с висока степен на сигурност е недопустимо и нарушава Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи", изтъкна Любинец.

Украинският гражданин настоява по-конкретно да се спазва правото му на "адекватно хранене, здравословна среда и хуманни условия на задържане и равнопоставено с другите затворници право на свиждания с роднини и достъп до информация", обясни адвокатът му Никола Канестрини.

Газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които минават от Русия през Балтийско море до Германия, бяха засегнати от няколко експлозии в края на септември 2022 г. Малко след това бяха открити четири теча в три участъка на тръбите. Преди това "Северен поток" 1 бе използван за снабдяване на Германия с руски газ, докато "Северен поток" 2 така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.