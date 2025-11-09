Фон дер Лаейн пропуска срещата на европейски и латиноамерикански лидери в Колумбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидери от Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) се събират днес в Колумбия за четвърта среща на върха, чиято цел е засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката, борбата с климатичните промени и международната сигурност, предаде ДПА.

Сред участниците в двудневните преговори в крайбрежния град Санта Марта са бразилският президент Луиз Игнасио Лула да Силва, ръководителката на европейската дипломация Кая Калас и испанският премиер Педро Санчес, предава БТА.

Европейският съюз и Общността на Латиноамериканските и карибските държави представляват над 1 милиард души, което съставлява 14% от световното население и 21% от световното икономическо производство.

Списъкът с участниците в срещата на върха обаче е впечатляващо кратък, отбелязва ДПА. Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен няма да присъства на форума, както и лидерите на Германия, Франция, Мексико, Аржентина и Чили.

Домакинът - колумбийският президент Густаво Петро, възнамерява да повдигне въпроса за смъртоносните атаки на американската армия срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море. Тази спорна тема може да обясни отсъствието на някои лидери, които не искат да си навлекат гнева на Вашингтон.

През последните седмици САЩ потопиха множество високоскоростни плавателни съдове край бреговете на Венецуела, за които се предполага, че са били използвани от наркотрафиканти.

Нарастващото американско военно присъствие в региона предизвика опасения, че правителството на Тръмп може да подготвя операция за отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро. Освен това миналия месец Вашингтон наложи санкции срещу колумбийския президент Густаво Петро, обвинявайки го, че не взел решителни мерки в борбата срещу наркокартелите.