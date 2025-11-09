ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания удря рамо на Белгия в битката с чужди дронове

1704
Инцидентите с дронове зачестяват. СНИМКА: Пиксабей

Великобритания изпраща отбранително оборудване и експерти на Белгия, за да ѝ помогне да се справи с дроновете, заради които временно бяха затворени няколко белгийски летища, съобщи днес шефът на британските въоръжени сили сър Ричард Найтън, цитиран от Ройтерс.

Множество дронове бяха забелязани над летища и военни бази в Белгия през последната седмица, като от няколко месеца причиниха и сериозни смущения в цяла Европа.

Найтън заяви пред Би Би Си, че неговият белгийски колега е поискал помощ и че оборудването и персоналът вече са на път.

"В края на миналата седмица министърът на отбраната и аз се споразумяхме, че ще изпратим наши хора и оборудване в Белгия, за да им помогнем", съобщи шефът на британските въоръжени сили, без да дава подробности за това какъв вид оборудване и колко души персонал ще бъдат изпратени.

Найтън посочи, че все още не е известно кой стои зад навлизането на дроновете, но отбеляза, че Русия е участвала системно в "хибридна война" през последните години.

/СХТ/

