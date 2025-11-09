Китай вдига забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай обяви днес, че спира действието на забраната за износ към Съединените щати на галий, антимон и германий – редки и критично важни метали, което е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни, предаде АФП.

Регулацията, която блокираше износа на тези редки метали – ключови компоненти, особено за производството на полупроводници – е спряна до 27 ноември 2026 г., се посочва в изявление на китайското Министерство на търговията.

Отменят се и по-строгите проверки на крайните потребители на китайски графит с двойна употреба за САЩ. Те бяха обявени през декември 2024 година заедно със забраната за износ на галий, антимон и германий.

В петък Китай съобщи, че ще отмени контрола върху износа и на други материали, който беше наложен на 9 октомври, в това число ограничения за определени редкоземни елементи и суровини, използвани за производството на литиеви батерии, припомня БТА. Предвижда се и отмяна на забраните за внос на соя и дървен материал от САЩ.