Ердоган: Ще продължим прекъснатите преговори за примирие в Южна Азия

Министрите на външните работи и отбраната на Турция и ръководителят на турското разузнаване ще заминат за Пакистан следващата седмица, за да обсъдят прекъснатите преговори с Афганистан за примирие в Южна Азия, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от Анадолската агенция и Ройтерс.

Ердоган говори в самолета си на връщане от Баку, където участва в отбелязването на петата годишнина от победата на Азербайджан в Нагорни Карабах, а също така се срещна с пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Той каза, че тристранната среща има за цел окончателно прекратяване на огъня и сключване на траен мир между двете страни възможно най-скоро.

В делегацията ще участва външният министър Хакан Фидан, министърът на отбраната Яшар Гюлер и ръководителят на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън, отбелязва Анадолската агенция.

На 6 ноември Пакистан и Афганистан възобновиха мирните преговори в Истанбул след смъртоносните гранични сблъсъци, а ден по-късно пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви, че преговорите са се провалили. Той каза още, че Пакистан ще спазва примирието, ако няма атаки от афганистанска страна.

Миналия месец по границата между двете страни избухнаха сблъсъци, при които загинаха десетки хора, включително войници и цивилни и бяха ранени стотици, припомня БГА.

Боевете започнаха след експлозиите в Кабул на 9 октомври, за които талибанското правителство на Афганистан обвини Пакистан. Насилието спря на 19 октомври едва след като Катар посредничи за прекратяването на огъня, което остава в сила.